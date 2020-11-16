Sanat dünyasının güçlü seslerinden Niran Ünsal bugün Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın konuğu olmasının ardından merak konusu oldu. Peki Niran Ünsal kimdir? Kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Gerçek adı ne? Evli mi? İşte detaylar...

NİRAN ÜNSAL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

13 Ağustos 1974 senesinde dünyaya gelen Niran Ünsal aslen İzmirlidir. 44 yaşındaki şarkıcının asıl ismi Fatma Uludan Canevi olan Ünsal sahne adı olarak Niran'ı kullanmaktadır.

Müzik hayatına aslında 8 yaşlarında başlayan Niran Ünsal müzikle iç içe olan bir ailede dünyaya gelmiş ve bu nedenle küçük yaşlarda müzik ile yetişmiştir. Annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.

EVLİ Mİ?

İlk evliliği : Kaan Canbağ ile 1990 yılında evlendi ve 6 ay sonra boşandı. Bu evlilikten Hande Ünsal (d.1991) adında bir kızı oldu.

2.evliliği : 1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile evlenmedi ama birlikte yaşadılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu.

3.evliliği : 2004 yılında Tiyatro Sanatçısı Selçuk Soğukçay ile evlendi.

4.evliliği : 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile evlendi. 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşandı.

5.evliliği : 14 Şubat 2010’da imam nikahı ile ve Haziran 2011 tarihinde de belediye nikahıyla magazin muhabiri İbrahim Gugu ile evlendi, Eylül 2011 tarihinde de ayrıldılar. Kasım 2011 de tekrar bir araya geldiler. Liva ve Bera adında bir çocukları oldu.

İBRAHİM GUGU KİMDİR?

İbrahim Gugu, eski gazetecidir. Aslen Giresun Görele'li olan ancak İstanbul'da yaşayan İbrahim Gugu, bir dönem magazin muhabirliği yapmıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Niran Ünsal'ın eşi İbrahim Gugu kimdir? Nereli, kaç yaşında?

NİRAN ÜNSAL ALBÜMLERİ

*Haktan (13 Ağustos 1996)

*Şarkılara Tutundum (1999)

*Göçebe (2004)

*İyi Niyetlerim (2007)

*Sesler ve İzler (2009)

*Bir Avaz Bir Saz (2010)

*İnce Ayar (2012)

*Ok (2014)

*Nü Club & By ŞorŞi (2016)