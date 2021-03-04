Niran Ünsal ile bir dönem evlenip ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelen İbrahim Gugu, Ünsal'ın ibo show'a konuk olmasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Niran Ünsal'ın eşi İbrahim Gugu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

NİRAN ÜNSAL'IN EŞİ İBRAHİM GUGU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Niran Ünsal ile yaşadığı ilişkiyle tanınan 40'lı yaşlarındaki İbrahim Gugu, eski gazetecidir. Bir dönem magazin muhabirliği yapmıştır. Aslen Giresun Görele’lidir.

2008 yılında Niran Ünsal ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Gugu, 2010 yılında dini nikah kıydırdığı ünlü sanatçıyla 2017 yılında nikah masasına oturarak hayatını birleştirmiştir.

İbrahim Gugu ve Niran Ünsal çiftinin Liva adında bir kızı ve Bera adında bir oğlu vardır. Gazetecilik mesleğini artık icra etmeyen Gugu, şu sıralar müzik piyasasına adım atarak Prodüktör'lük mesleğini yapmaktadır.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974'de doğdu. Sahne adı olan Niran Ünsal ile tanınmaktadır ancak asıl ismi Fatma Uludan Canevi'dir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Niran Ünsal'ın eşi İbrahim Gugu kimdir? Nereli, kaç yaşında?