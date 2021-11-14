Nirengi ne demek, TDK'ya göre Nirengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nirengi ne demek? Nirengi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nirengi kelimesi. Peki nirengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nirengi nedir, nirengi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİRENGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nirengi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nirengi kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nirengi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belli sayıda noktanın konumunu kesin olarak tespit edebilmek için, bu noktaları tepe olarak kabul ederek bir alanı üçgenlere bölme işi



NİRENGİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nirengi haritası, nirengi noktası

