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  3. Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ilişkisi sona erdi!

Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ilişkisi sona erdi!

Fenomen yarışma Survivor 2020'de arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı çifti ilişkilerini noktaladı. Bölükbaşı, sosyal medya hesabından "Barış ile olan ilişkimizi noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak ayrılık haberini duyurdu.

Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ilişkisi sona erdi!

Yayınlandığı her sene izlenme rekorları kırsan fenomen yarışma Survıvor'da tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşkı kısa sürdü. İkili, aylar önce başlayan ilişkilerini herkesten gizlemiş fakat ortaya çıkan paylaşımları çifti ele vermişti.

Instagram hesabından açıklama yapan Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadeleriyle ayrılık haberini duyurdu.

Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ilişkisi sona erdi!

 O VİDEO GÜNDEME BOMA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Çiftin, ilişkilerinin başlarında öpüştüğü bir videonun ortaya çıması gündeme damgasını vurmuştu. İki isim de bu dönem içinde birçok markayla iş birliği yapmıştı. Öte yandan ikilinin birbirlerini hala takip ettikleri gibi, beraber çekindikleri fotoğrafları silmedikleri de dikkat çekti. Fotoğrafların durması ise çiftin tekrar barışacaklar mı, açık kapı mı bıraktılar? Sorusu akıllara geldi.

Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ilişkisi sona erdi!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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