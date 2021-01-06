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Nisa Bölükbaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Nisa Bölükbaşı hayatı

Survivor 2020'nin finalinden bu yana yaşadıkları aşkla adından söz ettiren Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sık sık gündem oluyor. Peki Nisa bölükbaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Nisa Bölükbaşı hayatı

Survivor 2020'nin finalinden bu yana yaşadıkları aşkla adından söz ettiren Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sık sık gündem oluyor. Peki Nisa bölükbaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi.

2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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