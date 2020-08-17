Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sevgili mi? Türk televizyonlarının fenomen yarışma programı Survivor bitse de yankıları halen devam ediyor. Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı'nın büyük finalde karşı karşıya gelmesi sonrası, iki arkadaşın fanları Cemal Can'ın şampiyon olması nedeniyle sosyal medyada halen karşı karşıya geliyor. Cemal Can Canseven'in yarışma boyunca en yakın arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de 2. olan Barış Murat Yağcı ile Çeşme'de görüntülendi. Peki Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sevgili mi? | Barış ve Nisa aşk mı yaşıyor? Ayrıntılar haberimizde...

NİSA BÖLÜK BAŞI VE BARIŞ MURAT YAĞCI SEVGİLİ Mİ?

Nisa Bölükbaşı, dünyanın en zor yarışması Survivor'ın büyük finali sonrası Prag’a dönmüştü. Sempatisiyle çok sayıda izleyicinin sevgisini kazanan Nisa Bölükbaşı, Intagram hesabında yaptığı paylaşımla Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı.

Nisa Bölükbaşı'nın Türkiye'ye dönüşünü açıkladığı saatlerde Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı paylaşımında “yakında güzel şeyler olacak” ifadesine yer vermişti. Bu durumu fanları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.

Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü gazeteci Bilal Özcan’ın haberine göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.

BARIŞ VE NİSA AŞK MI YAŞIYOR?

Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan’ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.

SURVİVOR SERCAN İLE NİSA ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Survivor'da Sercan, bardağına N ve S harflerini kazımıştı.

Survivor 40.bölümde açık arttırma sırasında Sercan’ın Nisa’ya yaptığı jest de çok konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem." ifadelerini kulanmıştı.

SERCAN'IN NİSA'YA AÇILMASI

Survivor'da Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na hislerini anlatmaya çalışmıştı.

Sercan'ın açık artırma oyununda Nisa'ya yaptığı jest; akıllara "Sercan, Nisa'dan mı hoşlanıyor mu?" sorusunu getirmişti.

Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Survivor 49.bölüm fragmanında Nisa'yı çağırıp konuşması ise aşk iddialarını tekrar gündem getirmişti.

Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuştu.

NİSA SERCAN'A NE YANIT VERDİ?

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

Sercan Yıldırım'ın yanıtı ise "Sıkıntı yok, anlaştık" şeklinde olmuştu.

Bu diyalog sosyal medyada çokça konuşulmuş, gerçekleşen konu hakkında çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

SURVİVOR SERCAN NİSA OLAYININ SES KAYDI

Survivor Nisa Sercan olayı sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Survivor 2020'de Sercan Yıldırım bir süre önce Nisa'ya duygularını açmıştı. Nisa da onu kibarca reddetmişti. O dönem olaylar kapansa da bireysel dokunulmazlığı kazanarak Nisa'nın ismini yazan Sercan bu konunun daha da büyümesine sebep olmuştu. Acun Ilıcalı ise Survivor Nisa-Sercan olayına ilişkin ses kaydı olduğundan söz etmişti. Acun Ilıcalı konseyde açıklayacağı şeylerden sonra her şeyin açıklığa kavuşacağını ifade etmişti..

Acun Ilıcalı'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekildeydi:

"Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabiki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu."

"Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabiki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."

"Bunun için sadece bir gün rica ediyorum. Yarın bu konu ile ilgili tek bir açıklama yapacağım. Yarın bu konuyla ilgili ilk kez ve son kez bir açıklama yapacağım ve konuyu bir şekilde kapatmış olacağız."

Acun Ilıcalı konseyde Sercan'ın Nisa'ya bir not ulaştırdığını söylemişti. Acun Ilıcalı; Nisa, notu alırken yanında Gizem'in olduğunu belirtmişti. Bunu ses kayıtlarından anladıklarını söyleyen Acun Ilıcalı konuşmanın Gizem ve Nisa arasında geçtiğini ifade etmişti.

Gizem'in sevinçli olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Sercan ile ilgili bu konuya Nisa'nın sıcak bakmadığını söylemişti. Acun Ilıcalı bunun ses kaydından anlaşıldığını belirtmişti.

Acun Ilıcalı, Gizem'in haber alışverişi konusunda çok motive olduğunu söylemişti.

Acun Ilıcalı, ses kaydını yarışmacılara dinletmedi. Fakat izleyiciler dinleyebilmişti.

Nisa'nın ses kaydında net ifadeler kullanması sebebiyle Acun Ilıcalı, Sercan'a "Senin zannettiğin bakış açısı değil bu" demişti. Yanlış anlaşılma ve iletişim kopukluğu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, o dönem takımların bir araya gelemediklerini de anımsatmıştı.

SURVİVOR NİSA ELENME ANI!

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ

Acun Ilıcalı, Pazartesi gecesi Galataport'ta gerçekleştirilen Survivor 2020'nin yarı finalinde finalistleri açıklamıştı.

Acun Ilıcalı ilk olarak Barış'ın finale kaldığını açıklamıştı.

Barış Murat Yağcı finalistlerden biri olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Barış Murat Yağcı duygularını "Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum." diyerek ifade etmişti.

Barış'ın konuşması sonrası Acun Ilıcalı, finale giden bir diğer isimi açıklamıştı.

Cemal Can Canseven'in Survivor finalistlerinden biri olduğu açıklanınca yarışmaya veda eden isim Yasin Obuz olmuştu.

Cemal Can isminin açıklanması sonrası şu "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" demişti.

Survivor 2020'nin büyük finalinde ise 5 buçuk ay boyunca izleyicisini ekrana bağlayan yarışmanın şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı..Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.