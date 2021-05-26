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  3. Nisa Bölükbaşı'dan, Barış Murat Yağcı'ya 'küçük insan' göndermesi!

Nisa Bölükbaşı'dan, Barış Murat Yağcı'ya 'küçük insan' göndermesi!

Nisa Bölükbaşı ile ayrılığı arkasından konuşan Barış Murat Yağcı'nın Nisa'ya açık kapım yok, çilingir bile açamaz o kapıyı" demesinin ardından Nisa Bölükbaşı'dan sert cevap geldi.

Survivor programında tanışıp ilişkiye başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı çiftinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberi duyulmuştu. 

"NİSA'YA AÇIK KAPIM YOK"

Barış Murat Yağcı, katıldığı bir programda Nisa Bölükbaşı ile ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu. Yağcı, "İlişkimizin bitme sebebi şiddetli geçimsizlik. Bitti gitti. Fotoğrafları silmedim Ne yapayım hemen çocuk gibi sileyim mi? "Ayrıldık hemen siliyorum takipten çıkıyorum lanet olsun" böyle mi yapayım? Nisa'ya açık kapım yok. Çilingir de açamaz o kapıyı" diyerek herkesi şaşırttı. 

Nisa Bölükbaşı'dan, Barış Murat Yağcı'ya küçük insan göndermesi!

"KÜÇÜK İNSANLAR KONUŞUR"

Yağcı'nın bu açıklamasının ardından sessizliğini bozan Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından video paylaşarak, "Biri bana her zaman derdi ki, 'küçük insanlar konuşur büyük insanlar konuşulur'" demesiyle dikkat çekti.

İşte o video;

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