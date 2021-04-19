Nisa isminin anlamı nedir, Nisa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nisa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nisa ismi ne demek, Nisa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nisa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nisa İsminin anlamı nedir? TDK Nisa anlamı:

Nisa ismi Türk Dil Kurumu'nda kadın anlamında kullanılmaktadır.

Nisa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nisa ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Nisa isminin kökeni:

Nisa ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Nisa isminde 47722 kişi bulunmaktadır.

Nisa isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nisa isminin rengi:

Mor

Nisa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Nisa isminin Harf Analizi Nedir ?

Nisa ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Nisa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nisa ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

S : 22

A : 1

= 52 – Nisa İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Nisa ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nisa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Nisa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

N: 5 İ: 9 S: 1 A: 1 = 16

1 + 6 = 7 Kader sayısıdır

Nisa isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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