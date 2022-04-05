Nisa Mihriban bebeği araziye bırakan vicdansız anne Ebru S.'nin görüntüleri ortaya çıktı! Vicdanını araziye böyle bırakmış

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda boş bir arazide bebek bulan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, muayenesini gerçekleştirdiği bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi.

Akabinde ise ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Nisa Mihriban bebek, buradan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

BEBEĞİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen bebeğin durumu ciddiyetini korurken yaşananlar üzerine harekete geçen polis ekipleri bebeğin annesini bulmak için harekete geçti.

BAKICI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Nisa Mihriban bebeğin sevk edildiği bakımevinde görevli olan bakıcı kadın D.Y. hakkında olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcının talebiyle bakıcı D.Y'nin emniyette ifadesine başvuruldu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 yaşındaki anne Ebru S.'nin Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

İL DIŞINDA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ebru S, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Acil Tıp Teknisyeni Büşra ve Nisa Mihriban bebek

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞMİŞ

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Ebru S'nin 2019 'da dini nikahlı eşinden dünyaya getirdiği bir çocuğunun daha bulunduğu, bu çocuğunu da kayınvalidesine bıraktıktan sonra kadın sığınma evine yerleştiğini belirledi.

Ebru S'nin sığınma evinde kaldığı sırada sosyal medyadan tanıştığı M.Ç. ile yaşadığı birliktelikten bir çocuk daha dünyaya getirdiği, M.Ç.'nin bu çocuğu kabul etmediği öğrenilirken, Ebru S'nin süresi dolunca sığınma evinde tanıştığı bir kadının yayında kalmak için metro ile Pendik'e gittiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Ebru S'nin arkadaşına gitmeden önce çocuğunu söz konusu yere bıraktığını belirledi.

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