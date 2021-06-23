Survivor yarışmasının ardından birlikteliklerini duyuran ve aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Nisa - Barış çifti birliktelikleriyle olduğu kadar ayrılıklarının ardından da çok konuşuldu. Ayrılıklarından kısa bir süre sonra Nisa Bölükbaşı'nın yeni sevgili yaptığı iddiaları gündem geldi. Nisa sevgili mi yaptı? Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi kim, kiminle aşk yaşıyor? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

NİSA SEVGİLİ Mİ YAPTI? NİSA BÖLÜKBAŞI'NIN SEVGİLİSİ KİM, KİMİNLE AŞK YAŞIYOR?

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşkının başlangıcı kadar bitişi de olaylı olmuştu. İlişkilerini geçtiğimiz ay sonlandıran çiftten Nisa Bölükbaşı yeni bir aşka yelken açtı.

UçanKuş TV'de yer alan habere göre; Nisa Bölükbaşı gönlünü Survivor elemelerinde tanıştığı video içerik üretici ve sörfçü Suleyman Atli'ye kaptırdı.

Nisa Bölükbaşı, sosyal medyada sörf videolarını paylaşan Suleyman Atli'ye çekimlerde eşlik ediyor.

Süleyman Atli'nin video içeriği üretici olduğu biliniyor...