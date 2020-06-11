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  3. Nisa'dan Sercan'a şok sözler: '' Aynı takımda olamam''

Nisa'dan Sercan'a şok sözler: '' Aynı takımda olamam''

Survivor'da dün akşam oynanan kaptanlık oyunun ardından Ardahan ve Cemal Can takım kaptanı oldu. Takımların belirlendiği konseyde ise ilginç anlar yaşandı. Ardahan'ın mavi takıma Nisa'yı seçmek istemesi ise ilginç diyaloglara neden oldu. Survivor yeni takımlar 2020 11 haziran..

Nisa'dan Sercan'a şok sözler: '' Aynı takımda olamam''

Survivor'da kaptanlık oyununun kazananı dün akşam belli oldu. Son kaptanlık yarışını kazanan isimler Cemal Can ve Ardahan oldu. Kıran kırana geçen yarışın ardından konseyde takımlar seçilirken yaşananlar ise daha da şaşırtıcıydı. 

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SURVİVOR 2020 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

Survivor 2020'de son kaptanlık oyunu dün akşam TV 8 ekranlarına geldi. Yarışmacılar yeni takımları seçmek için parkurda kaptanlık mücadelesi verdi. Parkurun parlayan isimleri ise Cemal Can, Ardahan ve Evrim oldu.

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Son yarışında Yasin ile karşılaşan Ardahan Mavi takım kaptanı olurken Cemal Can ise kırmızı takım kaptanı oldu. 

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NİSA SERCAN'LA AYNI TAKIMDA OLMAK İSTEMEDİ

Kaptanlık oyununun ardından konseyde yeni takımlar belirlendi. 

Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.

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SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ? 

Takım kaptanları seçilen Cemal Can ve Ardahan Survivor yeni takımları seçti.

Konseyde mavi takımın yarışmacılarını belirleyen Ardahan, Sercan, Yasin, Elif ve Evrim'i seçti.

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Kırmızı takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Berkan, Nisa ve Barış'ı takıma aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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