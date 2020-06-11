Nisa'dan Sercan'a şok sözler: '' Aynı takımda olamam''

Survivor'da kaptanlık oyununun kazananı dün akşam belli oldu. Son kaptanlık yarışını kazanan isimler Cemal Can ve Ardahan oldu. Kıran kırana geçen yarışın ardından konseyde takımlar seçilirken yaşananlar ise daha da şaşırtıcıydı.

SURVİVOR 2020 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de son kaptanlık oyunu dün akşam TV 8 ekranlarına geldi. Yarışmacılar yeni takımları seçmek için parkurda kaptanlık mücadelesi verdi. Parkurun parlayan isimleri ise Cemal Can, Ardahan ve Evrim oldu.

Son yarışında Yasin ile karşılaşan Ardahan Mavi takım kaptanı olurken Cemal Can ise kırmızı takım kaptanı oldu.

NİSA SERCAN'LA AYNI TAKIMDA OLMAK İSTEMEDİ

Kaptanlık oyununun ardından konseyde yeni takımlar belirlendi.