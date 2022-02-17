Nişadır Kaymağı ne demek, TDK'ya göre Nişadır Kaymağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nişadır kaymağı ne demek? Nişadır kaymağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nişadır kaymağı kelimesi. Peki nişadır kaymağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nişadır kaymağı nedir, nişadır kaymağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİŞADIR KAYMAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nişadır kaymağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nişadır kaymağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amonyum karbonat

