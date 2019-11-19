Okullarda birinci ara tatil 25 Ocak 2021'de yapılması kararlaştırıldı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimi sık sık erteleme kararı alıyor. Sürekli değişen takvim nedeniyle öğrenciler tatillerin tarihlerini karıştırabiliyor. Nisan ara tatili (İkinci ara tatil) ne zaman başlıyor 2021? Ne zaman bitiyor? Kaç gün?

NİSAN TATİLİ (İKİNCİ ARA TATİL) NE ZAMAN?

1. dönemin 22 Ocak tarihinde sona ereceği duyuruldu. Birinci dönem yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2.dönem ara tatili 12 - 16 Nisan 2021’de yapılacak.

YAZ 2021 TATİLİ NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 19 Haziran 2021 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. Öğrenciler 2021 Eylül ayının ilk haftasında okullarına geri dönecek.

MEB 2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

MEB 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi şöyle;

ARA TATİLDE KARNE OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı yılda 2 kez uygulayacağı Ara Tatilde karne dağıtmayacak. Öğrenciler ve aileler dilerse E Okul Giriş sayfası üzerinden 1.dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. MEB yaptığı açıklamada ara tatilde hareketliliği önlemek adına dijital karne verileceğini duyurdu.

Dijital karne nedir, ne demek? Dijital karne ne zaman, nasıl verilir?