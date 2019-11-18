Nisan ara tatili ne zaman 2020? İkinci dönem tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

Nisan ara tatilinin tarihi oldukça merak edilip araştırılıyor. Peki Nisan ara tatili ne zaman 2020? Nisan tatili ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) ikinci dönemin ikinci yarısı 13 Nisan'da başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMANDI?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasındaydı.

ARA TATİLDE NE YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, bu akşam itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

MEB ETKİNLİK TAKVİMİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenci ve velilerin tüm illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi hazırlandı. Veliler, bu site aracılığıyla 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

ETKİNLİK PROGRAMINDA NELER VAR?

İlk ara tatilde öğrencilerin tercihine sunulmak üzere hazırlanan etkinlik programı, "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor.

ARA TATİLDE KARNE OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı yılda 2 kez uygulayacağı Ara Tatilde karne dağıtmayacak. Öğrenciler ve aileler dilerse E Okul Giriş sayfası üzerinden 1.dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. MEB resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ara tatilde okulların kapıları doğaya, spora, kültüre ve sanata açılacak. Öğrencilerin, dokuz günlük tatilde hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri hem de keyifli vakit geçirmeleri için etkinlik programı hazırlandı.

MEB 2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ NASIL?

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

RESMİ TATİLLER NE ZAMAN 2019?

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı:

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

Kurban Bayramı:

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün