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  3. Nisan ayında kar sürprizi! Kütahya’da yüksek kesimler beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Kütahya’da yüksek kesimler beyaza büründü

Kütahya'da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Merkez ve Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiğin aksamasına neden oldu.

Nisan ayında kar sürprizi! Kütahya’da yüksek kesimler beyaza büründü

Kütahya merkez ve Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi. Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kütahya-Eskişehir karayolu Kümbet Mevkii'nde yağan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Karayolunun civarındaki dağlar nisan ayında beyaza büründü. Bin 826 rakımlı Kütahya merkez Türkmen Dağı'nda ise kan kalındığının 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Şehrin gözde noktalarından olan Hisar Kalesi beyaz örtü ile kaplandı. Nisan ayında yağan kar sonrası Okmeydanı, Radar ve Aydoğdu mahallelerinde araçlar ve evlerin çatıları kar ile kaplandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Nisan ayında kar sürprizi! Kütahya’da yüksek kesimler beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Kütahya’da yüksek kesimler beyaza büründü

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