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  3. Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Türkiye'nin turizm merkezi denilince akla ilk gelen adreslerinden olan Kapadokya'da nisan ayında kar yağdı. Karın yağmasıyla beyaza bürünen peribacaları seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.

KARPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Nisan ayında beyaza bürünen peribacaları beyaza bürünmesiyle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir'de 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi günü de kar yağışı beklendiği açıklandı. Nevşehir'e 2 yıl aranın ardından yeniden Nisan karı yağarken bölgeye son olarak 20 Nisan 2019 yılında kar yağışı yaşanmadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

Nisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara

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