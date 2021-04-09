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  3. Nisan ayında kış geri döndü, Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Nisan ayında kış geri döndü, Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Nisan ayı geldi insanlar baharı beklerken kar yağışıyla adeta kış yeniden geri geldi. Kastamonu'da il genelinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Nisan ayında kış geri döndü, Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Nisan ayında baharın gelmesini bekleyen insanlar, birden havaların soğumasıyla beraber kar yağması şaşkınlıkla karşılandı. Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk hava Kastamonu'da il genelinde kar yağışına sebep oldu. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Kastamonu'da il genelinde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle il merkezi dahil bazı ilçeler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda güçlük yaşanıyor.

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Kastamonu-Cide karayolu Dağlı mevkiinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle karla kaplanan yolda Karayollarına bağlı ekipler, kar kürüme çalışmalarına başladı. Yolun açık kalması için ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürürken ulaşımda ise zaman zaman sorun yaşanıyor.

Kastamonu'da il merkezi dahil bazı ilçelerde de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şiddetini daha da artırması beklenen kar yağışının yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşması tahmin ediliyor.

Kar yağışının sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda da yer yer devam etmesi bekleniyor.

KAYNAK:AA

Nisan ayında kış geri döndü, Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

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