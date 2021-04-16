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  3. Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında yağan kar Ağrı'da bazı noktalarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Bunun üzerine karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yoğun karla mücadele eden ekipler, fırtına ve sise de göğüs geriyor.

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, 6 aydır ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ile çevresindeki köylerin yolunu açmak için nisan ayında yer yer 5-6 metreyi bulan karla mücadele ediyor. Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, olumsuz hava ve coğrafi koşullar nedeniyle 6 aydır ulaşıma kapalıydı. Bölgedeki vatandaşların sonbaharda göç edip kışı Doğubayazıt ilçesinin yanı sıra Iğdır'da geçirdiği köylerde, doğa şartlarının açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yol hattının, ilkbaharın gelmesiyle açılmasına başlandı.

SİS VE FIRTINA ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Vatandaşların mağdur olmaması için kış mevsiminde gece gündüz demeden çalışan "kar kaplanları", ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde de evlerine dönüş hazırlığı yapan köylüler için yoğun karla mücadele ediyor. Zaman zaman fırtına ve sise göğüs gererek karla mücadele eden ekipler, 35 kilometrelik yolun yarısını hummalı çalışma sonucu ulaşıma açabildi. Kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı alan zorlu coğrafyada çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ilçeye bağlı son yerleşim yeri Adakent köyüne ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Greyder operatörü Fikret Doğan, kış mevsiminde yolu bir iki defa ulaşıma açtıklarını ancak aynı gün tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapandığını söyledi. Yolun tamamının ulaşıma açılmasının 10 günden fazla sürdüğünü belirten Doğan, şu değerlendirmede bulundu: "Balık Gölü ve çevresinde bulunan köy yollarını açmak için çalışma başlattık. Bir dozer ve greyderle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolun yarısını açabildik. Bölgede havalar çok kötü sis nedeniyle görüş mesafesi çok düşüyor ve biz buna rağmen şartlarımızı zorluyoruz. Kar kalınlığının 6-7 metre olduğu yerler var. Bir haftaya ancak köylere ulaşırız."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

Nisan ayında şaşırtan manzaralar! Ağrı'da ekipler kar mesaisinde

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