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  3. Nisan ayında suya yapılan yüzde 29'luk zammın üstüne CHP ve İYİ Parti, tekrar zam teklifi verdi!

Nisan ayında suya yapılan yüzde 29'luk zammın üstüne CHP ve İYİ Parti, tekrar zam teklifi verdi!

Genel Kurul'da CHP ve İYİ Parti grupları su fiyatlarına enflasyon oranında zam yapılmasını teklif etti. Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi. İstanbul'da son olarak 5 Nisan'da suya yüzde 29 zam yapılmıştı.

Nisan ayında suya yapılan yüzde 29'luk zammın üstüne CHP ve İYİ Parti, tekrar zam teklifi verdi!

İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul, gelecek haftaya ertelenirken CHP Grubu gündeme alınması için Genel Kurula tarife değişikliği teklifi sundu.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

CHP ve İYİ Parti grupları adına CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından okunan teklife göre su fiyatlarına zam teklif edildi.

Balyalı, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artış yapılması için hazırladıkları teklifin gündeme alınarak, Tarife Komisyonuna havale edilmesini talep etti.

Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi. İstanbul'da 5 Nisan'da suyun birim fiyatı konutta, 5.56 liradan 8.33'e yükseltilmişti.

Nisan ayında suya yapılan yüzde 29'luk zammın üstüne CHP ve İYİ Parti, tekrar zam teklifi verdi!

GÖZLER 23 MAYIS'TA

Öte yandan İSKİ Genel Kurulu Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe ilçelerinde yer alan çok sayıda taşınmazın satışıyla ilgili gündem maddeleri, Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komisyonuna havale edildi.

Nisan ayında suya yapılan yüzde 29'luk zammın üstüne CHP ve İYİ Parti, tekrar zam teklifi verdi!

İSKİ Genel Kurulu 23 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. (AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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