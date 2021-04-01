Nisan ayının ilk günü kışı getirdi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat: Fırtınanın hızı saatte 70 km'yi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı en güncel raporlara göre, 1 Nisan Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Bingöl, GaziAntep, Kilis çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz ile iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebeilecek olumsuz şartlara karşı( su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

HAKKARİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri ile GaziAntep, Kilis çevreleri ve Mardin'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu