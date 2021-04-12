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  3. Nisan karı şaşırtmaya devam ediyor! Ordu yaylaları beyaza büründü

Nisan karı şaşırtmaya devam ediyor! Ordu yaylaları beyaza büründü

Bahar aylarının gelmesine rağmen hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Ülkenin bazı kesimlerinde kar yağışı görülüyor. Ordu da nisan karından nasibini alan noktalardan oldu. Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Nisan karı şaşırtmaya devam ediyor! Ordu yaylaları beyaza büründü

Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Ordu'nun yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarında hafta sonu etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü. Kumru ilçesi sınırları içerisinde bulunan bin 500 rakımlı Düzoba Yaylası'nda da 2 gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışı sonrası, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

EKİPLER KAR KÜREME ÇALIŞMALARI YAPTI

Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışı sonrası yayla yollarında ve alanda iş makineler ile kar küreme çalışmaları yaparken, bahar aylarında yağan kar yağışını görenler ise o anları cep telefonları kamerası ile kaydetti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Nisan karı şaşırtmaya devam ediyor! Ordu yaylaları beyaza büründü

Nisan karı şaşırtmaya devam ediyor! Ordu yaylaları beyaza büründü

Nisan karı şaşırtmaya devam ediyor! Ordu yaylaları beyaza büründü

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