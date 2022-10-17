Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!

Manisa'da 6 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü hayatını kaybetti.

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Manisa'nin Ahmetli ilçesinde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki M.K. idaresinde olan ve içerisinde 8 yaşındaki C.E.K., 38 yaşındaki E.K., 3 yaşındaki E.K., 41 yaşındaki F.K. ve 11 yaşındaki C.K.'nin bulunduğu otomobil, seyir halinde giderken kontrolden çıkması sonucu yolun kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Aynı yolda giden diğer araçların kazayı ihbar etmesi sonucu olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nişan kutlamasına gittikleri öğrenilen aileyi kurtarmak için seferber olan ekipler, bir süre sonra araçtakileri çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri sürücü M.K.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan diğer aile üyeleri tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!

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