Nisanda 100 milyon tavuk kesildi, 1,6 milyar yumurta üretildi

TÜRKİYE'nin yumurta üretimi, nisanda önceki aya göre, yüzde 3,4 azalışla 1,6 milyar oldu. Kesilen tavuk sayısı 100 milyon, kesilen hindi sayısı ise 451 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistikleri açıklandı. Buna göre, nisanda tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 arttı. Kesilen tavuk sayısı 100 milyon, hindi sayısı ise 451 bin oldu. Kesilen tavuk sayısı, nisanda önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 8,1 azaldı. Nisan ayında kesilen hindi sayısı, önceki aya göre yüzde 7,1 artarken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azaldı.

ÜRETİM ARTTI

Tavuk eti üretimi, nisan ayında önceki aya göre yüzde 2,1 artarken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Nisanda hindi eti üretimi ise önceki aya göre yüzde 5 artarken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 azaldı. Tavuk eti üretimi 179 bin 39 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 560 ton olarak kayıtları geçti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azaldı.

DHA