Nisan’da yağan kar Yozgat’ı beyaza bürüdü

Yozgat'ta yağan kar kenti beyaza bürürken, çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı.

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan kar vatandaşları da şaşırttı. Çiçek açan kayısı ve erik ağaçları kar altında kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek zorunda kalan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Hüseyin Samet Doğan adlı vatandaş, Nisan ayında kar yağdığı için şaşırdığını, soğuk hava ve kar nedeniyle çiçek açan ağaçların ise olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Kaynak: İHA