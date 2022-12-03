Nisani isminin anlamı nedir, Nisani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nisani isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nisani ismi ne demek, Nisani ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nisani isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nisani İsminin anlamı nedir? TDK Nisani anlamı:

Nisani ismi Türk Dil Kurumunda Nisan ayında doğan anlamında tanımlanmaktadır.

Nisani İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nisani ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nisani isminin kökeni:

Nisani ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 163 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nisani isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nisani isminin rengi:

Falu

Nisani ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nisani isminin Harf Analizi Nedir ?

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Nisani ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Nisani isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nisani ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

S : 22

A : 1

N : 17

İ : 12

= 81 – Nisani İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Nisani isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nisani ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nisani isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 İ: 9 S: 1 A: 1 N: 5 İ: 9 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Nisani isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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