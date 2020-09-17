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  3. Nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar etti

Nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar etti

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde evlilik arefesinde olan çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Şenel Bulut nişanlısı Ebru Aksu ve nişanlısının annesi Şükran Aksu'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla başına sıkarak intihar etti.

Nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar etti

Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde öğle saatlerinde  yaşanan olayda 56 yaşındaki Şenel Bulut henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı 40 yaşındaki Ebru Aksu'yu ile annesi Şükran Aksu'yu (68) av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

BİR KAÇ GÜN SONRA EVLENECEKLERDİ

Şenel Bulut, köy girişinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu ile annesi Şükran Aksu'yla tartıştı.

Bulut, daha sonra yanında bulunan av tüfeği ile anne ve kızına ateş etti. Bulut, ardından da aynı tüfekle kendini vurarak intihar etti.Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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