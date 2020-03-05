Nişanlısını düğünden 1 gün önce öldüren zanlının yargılanmasına başlandı

Bursa'da düğünden 1 gün önce nişanlısını öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, "Songül olay günü sinirliydi. Kendisini sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. O gün banyoyu yıkadığımdan yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı. Songül'ü ben öldürmedim" dedi.

Hüdavendigar Mahallesi'nde geçen yıl Temmuz ayında, 1 gün sonra düğünleri olacak Yunus Emre Akar'ın takılar yüzünden çıkan tartışmada nişanlısı Songül Yalçın'ı öldürdüğü suçlamasıyla Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. "Kasten adam öldürmek" suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yunus Emre Akar, yaptığı savunmasında Songül ile 4 yıldır nişanlı olduklarını belirterek, olay günü kendisinin dövmediğini iddia etti. Akar, "Gelinlik almaya gidecektik, Songül olay günü benim evime geldi. Eve geldiğinde çok sinirliydi, salona girer girmez çantasını koltuğun üzerine fırlattı. Bende sakinleştirmeye çalıştım fakat kendisine bazen iş yerinde ve evinde kriz geliyormuş. Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru gittiğinde birden dönerek bana tokat attı. Ben de elimi uzattığım için parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtulup, banyoya düştü. Banyo o gün yıkandığı için yerler ıslaktı kayarak kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp düştü. Sonra oturdu ve etrafa yine boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım ve fatura yatırıp geldim. Saçları dağınık vaziyette görünce korktum. Sağlık ekiplerine haber verdim. Sağlık ekipleri birlikte polis eve geldi. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü ben öldürmedim. Ben kendisine hiç vurmadım. Ayrıca nişanlılığımız süresinde kendisine şiddet göstermiş olsaydım, mutlaka ailesine söylerdi" dedi.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Yunus Emre Akar'ın tutukluluk halinin devamına, otopsi evraklarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yeniden incelenip rapor halinde alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, geçen yıl Temmuz ayında, Hüdavendigar Mahallesinde meydana geldi. 1 gün sonra düğünleri olacak Songül Yalçın ve Yunus Emre Akar evde takılar yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akar, 3 yıllık nişanlısı Yalçın'ı banyoya götürerek dövmeye başladı. Darp neticesi Songül Yalçın yere yığıldı. Nişanlısının bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı. Faturayı ödeyip, eve tekrar döndüğünde Yalçın'ı yerde hareketsiz yatmaya devam ettiğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirerek hızla evden uzaklaştı. İhbar üzerine kapısı açık olan eve giren sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Songül Yalçın'ın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip, çıktığı tespit edilmesinin ardından başarılı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Akar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA