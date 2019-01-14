Nişanlısını öldüren Ceyda ile anne ve babası adliyede (2)

NİŞANLISINI ÖLDÜREN CEYDA TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Adliyeye sevk edilen Ceyda M. (25), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç'i babasına ait pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldüren Ceyda M. ile birlikte annesi Canan Seyhan M.ve babası Bülent M. Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Anne Canan Seyhan M. ve baba Bülent M., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet zanlısı Ceyda M. ise savcılık tarafından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

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DHA