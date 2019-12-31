NİŞANTAŞI YILBAŞINA HAZIR

YENİ yıla girmeye saatler kala Nişantaşı'nda hareketlilik yaşanıyor.2020 yılına girmeye saatler kala Nişantaşı'nda vatandaşlar kutlamaların yapılacağı Abdi İpekçi Caddesi'nde toplanmaya başladı. Çocuğu, genci, yaşlısı her yaştan insan yeni yıl kutlamaları için bekleyişini sürdürüyor. Abdi İpekçi Caddesi'nde Şişli Belediyesi tarafından kurulan stantta söylenen şarkılar ve çalınan müziklerle vatandaşlar eğleniyor.

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-Vatandaşların kutlamaları

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA