Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Nisanur Poyraz, Hasan Gurup isimli kişinin kendisine eroin vermesi sonucu tecavüze uğradı. Daha sonra cinsel yolla bulaşan HPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) kaptı. Hüseyin Gurup'un olayın açığa çıkmaması için şantaj ve tehditlerine maruz kalan genç kız Twitter'dan sesini duyurdu. Peki Nisanur Poyraz (Nisanur P.) kimdir? Olay ne? İşte detaylar...

Mersin'de iğrenç olay! Erkek arkadaşı, genç kıza tecavüz etti, şantaj yaptı

NİSANUR POYRAZ (NİSANUR P.) KİMDİR? OLAY NE?

Nisanur Poyraz'a ilişkin çok bir bilgi bulunmamaktadır. Genç kızın Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı bilinmektedir. Genç kız, 17 yaşındayken Hüseyin Gurup tarafından tecavüze uğradığını ve HPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) kaptığını belirtti. Olaya ilişkin olarak DHA'ya konuşan Nisanur Poyraz, " H.G. ile geçen yıl sevgili olduk ve birlikte olduk. Gizlice kaydetmiş. Ayrılmak istediğimde 'Elimde görüntülerin var' diyerek, tehdit etti. Görüntüleri bana gönderdi. 'Evime gelmezsen görüntüleri ailene yollarım, internete yayarım' diyerek, şantaj yaptı. Korkup evine gittim. Bana ilaç verip uyutarak, tecavüz etti. Daha sonra virüs kaptığımı öğrendim, 1 yıldır tedavi görüyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

Hasan Gurup kimdir? Hasan Gurup olayı ne ?

CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞINI BELİRTEREK YARDIM İSTEDİ

Nisa P. kişisel sosyal medya hesabından olaya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi:

"Hasan Gurup ben 17 yaşındayken bana damardan iğne ile eroin vererek tecavüz etti bunu da videoya çekti. Video ile beni tehdit etti şantaj yaptı. Cinsel ilişkiye girmezsem videoyu aileme atacağını beni rezil edeceğini söyledi.

Sonra bana virüs bulaştırdığını öğrendim. Kendisine bunu söylediğimde 'Virüsü benim bulaştırdığımı kimseye söylemeyeceksin yoksa sen rezil olursun' dedi. İnstagram üzerinden beni görüntülü arayarak şikayetçi olmamam İÇİN sürekli arkadaşlarına mesaj attırdı.

Bu korkuyu aşıp şikayetçi oldum.Son olarak 2020 Mayıs ayında videoyu ifşaladığını öğrendim. İş adli boyuta gelince arkadaşlarından ve ailesinden tehditler almaya başladım.Koruma kararını defalarca ihlal etti! Can güvenliğim yoktur. "