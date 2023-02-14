Nishan Burkart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nishan Burkart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nishan Burkart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nishan Burkart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nishan Burkart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nishan Burkart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nishan Burkart

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nishan Burkart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nishan Burkart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nishan Burkart 31 Ocak 2000 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nishan Connell Burkart şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nishan Burkart Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Nishan Burkart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nishan Burkart'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nishan Burkart Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nishanburkart/

Nishan Burkartboyu ve yaşı kaç

Nishan Burkart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nishan Burkart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nishan Burkart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nishan Burkart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2018 yılında Man Utd U23

17 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2021 yılında Freiburg

31 Ağu 2022 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2023 yılında Freiburg

Nishan Burkart kimdir

Nishan Burkart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nishan Burkart şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Zürich (2008-2016), Manchester United (2016-2018)

Nishan Burkart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Nishan Burkart nereli

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