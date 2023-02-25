Nishan Velupillay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nishan Velupillay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nishan Velupillay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nishan Velupillay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nishan Velupillay 7 Mayıs 2001 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sri Lanka,Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nishan Velupillay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nishan Velupillay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına - tarihinde katılmıştır. Nishan Velupillay'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nishan Velupillay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nishan Velupillay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nishan Velupillay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nishan Velupillay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nishan Velupillay şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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