Nisso Kapiloto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nisso Kapiloto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nisso Kapiloto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nisso Kapiloto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nisso Kapiloto 1 Ekim 1989 tarihinde Bat Yam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsrail,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da ניסו קפילוטו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nisso Kapiloto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Nisso Kapiloto, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nisso Kapiloto'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nisso Kapiloto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nisso Kapiloto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nisso Kapiloto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nisso Kapiloto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında M. Tel Aviv

8 Şubat 2011 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2011 yılında M. Tel Aviv

14 Ağustos 2011 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2012 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2012 yılında Alki Larnaca

1 Temmuz 2013 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2014 yılında FC St. Gallen

7 Temmuz 2015 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2016 yılında Hapoel Haifa

1 Şubat 2023 yılında Ness Ziona

Nisso Kapiloto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nisso Kapiloto şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Nisso Kapiloto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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