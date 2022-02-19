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Nite ne demek, TDK'ya göre Nite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nite kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nite nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nite kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nite ne demek, TDK'ya göre Nite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nite ne demek? Nite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nite kelimesi. Peki nite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nite nedir, nite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nasıl, niçin

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