Nitelikli okul ne demek? Nitelikli okul kontenjanları, puanları | Hangi liseler nitelikli? Sınavla öğrenci alan liseler 2021!
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihleri de belli oldu. Milyonlarca öğrenci 5 Temmuz'da lise tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercih işlemleri 16 Temmuz'a kadar sürecek. Tercih döneminde nitelikli okulların listeleri bir hayli araştırılıyor. Peki Nitelikli okul ne demek? Hangi liseler nitelikli? İşte sınavla Öğrenci Alan Liseler 2021!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Sınavla öğrenci alan liseler merak konusu oldu. Şuanda liselere sınavla ve ya sınavsız geçiş yapmak mümkün. 5-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak olan adaylar Nitelikli okul ne demek? Hangi liseler nitelikli? sorularına yanıt arıyor. Adaylar tercih döneminde sağlıklı bir liste hazırlayabilmek için bilgileri öğrenmek istiyor.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
6 Haziran'da merkezi olarak uygulanan LGS sınavının sonuçları açıklandı.
LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
30 Haziran itibariyle LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri de belli oldu.
2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız
2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız
NİTELİKLİ OKUL NE DEMEK?
Nitelikli okullar sınavla öğrenci alan okulları ifade etmektedir. Yani nitelikli okullara sadece LGS sınavına katılan öğrenciler girebilir.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2021 tercih ve yerleştirme kılavuzunda konu hakkında yer alan ifadeler şöyle:
- a) 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
- b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
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- c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle
- Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
- ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır, tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçersiz sayılacaktır.
- d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
- e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek
- şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.
- f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
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- g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
- ğ) Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
- h) Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,
- yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.
- ı) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.
- i) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.
- j) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
- k) Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.
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- l) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 05- 16 Temmuz 2021 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
- m) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme
- Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır. (16 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar)
- n) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler, tercihlerini bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.
- o) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde
- öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.
- ö) Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.
- p) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
- r) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
- s) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.
- ş)“Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan
- sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.
- t) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri
- süresince bu adresleri takip etme yükümlülüğü vardır. u) 05-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.
- ü) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2021
İSTANBUL BEYOĞLU
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
İSTANBUL FATİH
İstanbul Lisesi
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
İSTANBUL FATİH
Çapa Fen Lisesi
İSTANBUL FATİH
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Kadıköy Anadolu Lisesi
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ
Yaşar Acar Fen Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Burak Bora Anadolu Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
Atatürk Anadolu Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Burak Bora Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
İSTANBUL FATİH
Pertevniyal Lisesi
İSTANBUL FATİH
Vefa Lisesi
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Anadolu Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
İSTANBUL SİLİVRİ
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
İSTANBUL ŞİŞLİ
Nişantaşı Anadolu Lisesi
İSTANBUL FATİH
Şehremini Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAKIRKÖY
Yeşilköy Anadolu Lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
Haydarpaşa Lisesi
İSTANBUL BAKIRKÖY
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
İSTANBUL BEYOĞLU
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
Bahçelievler Anadolu Lisesi
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
İSTANBUL ŞİLE
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
İSTANBUL MALTEPE
Maltepe Anadolu Lisesi
İSTANBUL FATİH
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
İSTANBUL MALTEPE
Kadir Has Anadolu Lisesi
İSTANBUL FATİH
Çemberlitaş Anadolu Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Kartal Anadolu Lisesi
İSTANBUL FATİH
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL ÜMRANİYE
Ümraniye Anadolu Lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
Çağrıbey Anadolu Lisesi
İSTANBUL ŞİŞLİ
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
Dede Korkut Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
İSTANBUL BAYRAMPAŞA
Suat Terimer Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAKIRKÖY
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
İSTANBUL BEYOĞLU
Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL K.ÇEKMECE
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
Bahçelievler Anadolu Lisesi
İSTANBUL TUZLA
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
İSTANBUL SARIYER
Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Kartal Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAKIRKÖY
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Mustafa Saffet Anadolu Lisesi
İSTANBUL ZEYTİNBURNU
Adile Mermerci Anadolu Lisesi
İSTANBUL BEYOĞLU
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
İSTANBUL FATİH
Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
İstanbul Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAKIRKÖY
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL AVCILAR
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
İSTANBUL SANCAKTEPE
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
İstanbul Üsküdar Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL MALTEPE
E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi
İSTANBUL EYÜP
Eyüp Anadolu Lisesi
İSTANBUL K.ÇEKMECE
Gazi Anadolu Lisesi
İSTANBUL GÜNGÖREN
Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi
İSTANBUL FATİH
İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL PENDİK
Pendik Fatih Anadolu Lisesi
İSTANBUL ŞİŞLİ
Şişli Anadolu Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL B.ÇEKMECE
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
İSTANBUL SARIYER
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL G.OSMANPAŞA
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAYRAMPAŞA
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
İSTANBUL ZEYTİNBURNU
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
İstanbul Kadıköy Lisesi
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
Füsun Yönder Anadolu Lisesi
İSTANBUL K.ÇEKMECE
Küçükçekmece Anadolu Lisesi
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ
Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL KARTAL
Semiha Şakir Anadolu Lisesi
İSTANBUL ÜMRANİYE
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
İSTANBUL GÜNGÖREN
Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL KADIKÖY
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL EYÜP
Rami Atatürk Anadolu Lisesi
İSTANBUL KAĞITHANE
Kağıthane Anadolu Lisesi
İSTANBUL PENDİK
Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL SİLİVRİ
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
İSTANBUL ÜSKÜDAR
Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi
İSTANBUL BAKIRKÖY
Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL KAĞITHANE
Kağıthane Anadolu Lisesi
İSTANBUL PENDİK
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi