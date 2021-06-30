Nitelikli okul ne demek? Nitelikli okul kontenjanları, puanları | Hangi liseler nitelikli? Sınavla öğrenci alan liseler 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Sınavla öğrenci alan liseler merak konusu oldu. Şuanda liselere sınavla ve ya sınavsız geçiş yapmak mümkün. 5-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak olan adaylar Nitelikli okul ne demek? Hangi liseler nitelikli? sorularına yanıt arıyor. Adaylar tercih döneminde sağlıklı bir liste hazırlayabilmek için bilgileri öğrenmek istiyor.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

6 Haziran'da merkezi olarak uygulanan LGS sınavının sonuçları açıklandı.

LGS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

30 Haziran itibariyle LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri de belli oldu.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

NİTELİKLİ OKUL NE DEMEK?

Nitelikli okullar sınavla öğrenci alan okulları ifade etmektedir. Yani nitelikli okullara sadece LGS sınavına katılan öğrenciler girebilir.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 tercih ve yerleştirme kılavuzunda konu hakkında yer alan ifadeler şöyle:

a) 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.



c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle

Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır, tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçersiz sayılacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek

şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.



g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

ğ) Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

h) Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,

yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

ı) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

i) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

j) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

k) Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.



l) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 05- 16 Temmuz 2021 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

m) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme

Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır. (16 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar)

n) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler, tercihlerini bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.

o) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde

öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

ö) Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

p) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

r) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

s) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

ş)“Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan

sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

t) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri

süresince bu adresleri takip etme yükümlülüğü vardır. u) 05-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.

ü) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2021

İSTANBUL BEYOĞLU

Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi

İSTANBUL FATİH

İstanbul Lisesi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

İSTANBUL FATİH

Çapa Fen Lisesi

İSTANBUL FATİH

Cağaloğlu Anadolu Lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Kadıköy Anadolu Lisesi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

Yaşar Acar Fen Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Burak Bora Anadolu Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

Atatürk Anadolu Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Burak Bora Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

Adnan Menderes Anadolu Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi

İSTANBUL FATİH

Pertevniyal Lisesi

İSTANBUL FATİH

Vefa Lisesi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Anadolu Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi

İSTANBUL SİLİVRİ

Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi

İSTANBUL ŞİŞLİ

Nişantaşı Anadolu Lisesi

İSTANBUL FATİH

Şehremini Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAKIRKÖY

Yeşilköy Anadolu Lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

Haydarpaşa Lisesi

İSTANBUL BAKIRKÖY

Hasan Polatkan Anadolu Lisesi

İSTANBUL BEYOĞLU

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

Bahçelievler Anadolu Lisesi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

İSTANBUL ŞİLE

Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi

İSTANBUL MALTEPE

Maltepe Anadolu Lisesi

İSTANBUL FATİH

Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi

İSTANBUL MALTEPE

Kadir Has Anadolu Lisesi

İSTANBUL FATİH

Çemberlitaş Anadolu Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Kartal Anadolu Lisesi

İSTANBUL FATİH

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL ÜMRANİYE

Ümraniye Anadolu Lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

Çağrıbey Anadolu Lisesi

İSTANBUL ŞİŞLİ

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

Dede Korkut Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

İSTANBUL BAYRAMPAŞA

Suat Terimer Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAKIRKÖY

Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi

İSTANBUL BEYOĞLU

Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi

İSTANBUL K.ÇEKMECE

Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

Bahçelievler Anadolu Lisesi

İSTANBUL TUZLA

Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi

İSTANBUL SARIYER

Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Kartal Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAKIRKÖY

Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Mustafa Saffet Anadolu Lisesi

İSTANBUL ZEYTİNBURNU

Adile Mermerci Anadolu Lisesi

İSTANBUL BEYOĞLU

İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi

İSTANBUL FATİH

Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

İstanbul Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAKIRKÖY

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL AVCILAR

Süleyman Nazif Anadolu Lisesi

İSTANBUL SANCAKTEPE

Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

İstanbul Üsküdar Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi

İSTANBUL MALTEPE

E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

İSTANBUL EYÜP

Eyüp Anadolu Lisesi

İSTANBUL K.ÇEKMECE

Gazi Anadolu Lisesi

İSTANBUL GÜNGÖREN

Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi

İSTANBUL FATİH

İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL PENDİK

Pendik Fatih Anadolu Lisesi

İSTANBUL ŞİŞLİ

Şişli Anadolu Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi

İSTANBUL B.ÇEKMECE

Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

Hacı Sabancı Anadolu Lisesi

İSTANBUL SARIYER

Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi

İSTANBUL G.OSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAYRAMPAŞA

Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi

İSTANBUL ZEYTİNBURNU

Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

İstanbul Kadıköy Lisesi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

Füsun Yönder Anadolu Lisesi

İSTANBUL K.ÇEKMECE

Küçükçekmece Anadolu Lisesi

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi

İSTANBUL KARTAL

Semiha Şakir Anadolu Lisesi

İSTANBUL ÜMRANİYE

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi

İSTANBUL GÜNGÖREN

Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL KADIKÖY

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL EYÜP

Rami Atatürk Anadolu Lisesi

İSTANBUL KAĞITHANE

Kağıthane Anadolu Lisesi

İSTANBUL PENDİK

Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi

İSTANBUL SİLİVRİ

Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR

Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi

İSTANBUL BAKIRKÖY

Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi

İSTANBUL KAĞITHANE

Kağıthane Anadolu Lisesi

İSTANBUL PENDİK

Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi