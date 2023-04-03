Nitm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nitm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nitm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nitm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nitm 1 Mart 2003 tarihinde Barcelos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Miranda Rodrigues şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nitm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nitm, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nitm'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Nitm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nitm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U19
1 Temmuz 2021 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Nitm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nitm şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Santa Maria FC (2013-2018), Vitória SC (2018-);
Nitm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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