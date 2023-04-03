Nitm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nitm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nitm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nitm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.