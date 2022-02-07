Nitramit ne demek, TDK'ya göre Nitramit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nitramit ne demek? Nitramit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nitramit kelimesi. Peki nitramit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nitramit nedir, nitramit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİTRAMİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nitramit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nitramit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nitramit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğal amonyum nitrat

