Nitratin ne demek, TDK'ya göre Nitratin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nitratin ne demek? Nitratin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nitratin kelimesi. Peki nitratin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nitratin nedir, nitratin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİTRATİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nitratin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nitratin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nitratin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğal sodyum nitrat

