Nitrik Asit ne demek, TDK'ya göre Nitrik Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nitrik asit ne demek? Nitrik asit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nitrik asit kelimesi. Peki nitrik asit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nitrik asit nedir, nitrik asit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİTRİK ASİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nitrik asit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nitrik asit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nitrik asit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C'de kaynayan, sanayide kullanılan asit, kezzap (HNO3)

