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Nitrik Oksit ne demek, TDK'ya göre Nitrik Oksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nitrik Oksit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nitrik Oksit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nitrik Oksit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nitrik Oksit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nitrik Oksit ne demek, TDK'ya göre Nitrik Oksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nitrik oksit ne demek? Nitrik oksit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nitrik oksit kelimesi. Peki nitrik oksit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nitrik oksit nedir, nitrik oksit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NİTRİK OKSİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nitrik oksit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nitrik oksit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nitrik oksit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nitrojen veya amonyağın oksitlenmesiyle elde edilen, renksiz zehirli gaz (NO)

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