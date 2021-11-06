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Nitroselüloz ne demek, TDK'ya göre Nitroselüloz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nitroselüloz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nitroselüloz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nitroselüloz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nitroselüloz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nitroselüloz ne demek, TDK'ya göre Nitroselüloz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nitroselüloz ne demek? Nitroselüloz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nitroselüloz kelimesi. Peki nitroselüloz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nitroselüloz nedir, nitroselüloz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NİTROSELÜLOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nitroselüloz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nitroselüloz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nitroselüloz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kâğıt yapımında kullanılan, pamuk veya odun hamuru biçimindeki selüloz üzerine nitrik ve sülfürik asit karışımının etkimesiyle elde edilen selülozun nitrat esteri

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