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Niue'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Niue'nin Bayrağı Nasıldır?

Niue'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Niue'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Niue hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Niue'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Niue'nin Bayrağı Nasıldır?

Niue, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan, kendi kendine yöneten, bağımsız bir ülke olan ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde olan Okyanusya ada ülkesi

Niue'nin Başkenti?

“Alofi” şehri Niue'nin başkentidir.

Niue'nin Para Birimi Nedir?

“Yeni Zelanda Doları” Niue'nin para birimidir.

Niue'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Niue'nin telefon alan kodu : + 683

Niue'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Niue'nin Bayrağı Nasıldır?

Niue'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Niue

Niue'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Alofi

Niue'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Niue'nin Bayrağı Nasıldır?

Niue'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Niue

Niue'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Alofi

Niue'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Niue'nin Bayrağı Nasıldır?

Niue'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Niue dili, İngilizce

Niue'nin Bayrağı Nasıldır?

Niue'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Niue'nin Bayrağı Nasıldır?

 

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