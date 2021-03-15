Niue'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Niue'nin Bayrağı Nasıldır?
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Niue, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan, kendi kendine yöneten, bağımsız bir ülke olan ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde olan Okyanusya ada ülkesi
Niue'nin Başkenti?
“Alofi” şehri Niue'nin başkentidir.
Niue'nin Para Birimi Nedir?
“Yeni Zelanda Doları” Niue'nin para birimidir.
Niue'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Niue'nin telefon alan kodu : + 683
Niue'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Niue
Niue'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Alofi
Niue'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Niue
Niue'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Alofi
Niue'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Niue dili, İngilizce
Niue'nin Bayrağı Nasıldır?