Niue'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Niue'nin Bayrağı Nasıldır?

Niue, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan, kendi kendine yöneten, bağımsız bir ülke olan ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde olan Okyanusya ada ülkesi

Niue'nin Başkenti?

“Alofi” şehri Niue'nin başkentidir.

Niue'nin Para Birimi Nedir?

“Yeni Zelanda Doları” Niue'nin para birimidir.

Niue'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Niue'nin telefon alan kodu : + 683

Niue'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Niue

Niue'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Alofi

Niue'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Niue

Niue'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Alofi

Niue'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Niue dili, İngilizce

Niue'nin Bayrağı Nasıldır?