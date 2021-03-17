Niue'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Niue'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Niue, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan, kendi kendine yöneten, bağımsız bir ülke olan ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde olan Okyanusya ada ülkesi

Niue'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Niue 1520 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 240. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000002 olduğu görülmektedir.

Niue'nin Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Niue'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Niue'nin yüz ölçümü 261 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Niue'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 260 km²

Niue'nin Haritadaki Yeri / Konumu