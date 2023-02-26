Niv Antman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niv Antman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niv Antman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niv Antman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niv Antman 2 Ağustos 1992 tarihinde Kiryat Motzkin şehrinde doğmuştur. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da ניב אנטמן‎‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niv Antman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gorré Soccer Management B.V yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Niv Antman'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niv Antman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niv Antman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niv Antman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niv Antman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2016 yılında H Rishon leZion

23 Ağustos 2016 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2017 yılında Ironi Nesher

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2022 yılında Ness Ziona

Niv Antman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niv Antman şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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