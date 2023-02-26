Niv Gotlieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niv Gotlieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niv Gotlieb kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niv Gotlieb ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niv Gotlieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niv Gotlieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niv Gotlieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niv Gotlieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niv Gotlieb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niv Gotlieb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niv Gotlieb 29 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur.  İsrail,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da ניב גוטליב şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niv Gotlieb Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Niv Gotlieb, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Niv Gotlieb'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niv Gotlieb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niv Gotlieb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Niv Gotlieb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niv Gotlieb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Raanana

8 Ağustos 2022 yılında Hapoel Hadera

Niv Gotlieb kimdir

Niv Gotlieb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niv Gotlieb şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Niv Gotlieb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Niv Gotlieb nereli

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