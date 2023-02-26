Niv Zrihan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niv Zrihan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niv Zrihan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niv Zrihan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niv Zrihan 24 Mayıs 1994 tarihinde Ashdod şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ניב זריהן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niv Zrihan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Niv Zrihan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Niv Zrihan'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niv Zrihan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niv Zrihan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niv Zrihan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niv Zrihan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Ashdod

13 Ocak 2017 yılında H. Beer Sheva

4 Ağustos 2020 yılında Bnei Yehuda

21 Temmuz 2021 yılında B. Jerusalem

20 Eylül 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Niv Zrihan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niv Zrihan şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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