Nixon Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nixon Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nixon Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nixon Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nixon Molina 26 Mart 1993 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Nixon Andrés Molina Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nixon Molina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nixon Molina'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nixon Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nixon Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nixon Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nixon Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2011 yılında Deportivo Colón

31 Aralık 2011 yılında Atlético Brasil

7 Şubat 2012 yılında SD Quito B

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

25 Haziran 2013 yılında Cumanda

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

27 Mayıs 2014 yılında Cumanda

10 Haziran 2014 yılında CD Sarayacu

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

23 Haziran 2015 yılında CD Sarayacu

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2017 yılında 5 de Agosto

24 Şubat 2018 yılında CD Santa Rita

2 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

17 Ocak 2023 yılında Delfín SC

Nixon Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nixon Molina şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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