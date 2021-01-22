Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Niyazi Birinci vefat etti! Niyazi Birinci kimdir?

Yavuz Bahadıroğlu ismiyle tanınan 76 yaşındaki ünlü tarihçi yazar Niyazi Birinci'nin acı haberini oğlu Mücahit Birinci duyurdu.

Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci, Allah'ın Rahmetine yürüdü'' ifadelerini kullandı.

YAVUZ BAHADIROĞLU ( NİYAZİ BİRİNCİ) KİMDİR?

1945 senesinde Rize'de dünyaya gelen Yavuz Bahadıroğlu, 1971 senesinde İstanbul'da gazeteciliğe ilk adımını attı. Bahadıroğlu yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gerçek adı Niyazi Birinci olan usta yazar hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yavuz Bahadıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Niyazi Birinci neden öldü, hastalığı neydi?