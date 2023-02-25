Nizar Thamer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nizar Thamer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nizar Thamer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nizar Thamer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nizar Thamer 31 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nizar Thamer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Nizar Thamer'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nizar Thamer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nizar Thamer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nizar Thamer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nizar Thamer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında US Biskra

Nizar Thamer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nizar Thamer şuan US Biskra takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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