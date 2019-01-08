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  3. Nizip'te otomobildeki 48 şişe kaçak içkiye 2 gözaltı

Nizip'te otomobildeki 48 şişe kaçak içkiye 2 gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 48 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına...

Nizip'te otomobildeki 48 şişe kaçak içkiye 2 gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 48 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Kocatepe Mahallesi mevkiinde oluşturduğu uygulama noktasında Hüseyin K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 30 koli içinde 48 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İçkilere el koyan ekipler sürücü Hüseyin K. ve yanındaki Ahmet P.'yi gözaltına alarak Jandarma Komutanlığına götürdü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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